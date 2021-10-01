Грожан прокомментировал регулярные инциденты между Мазепиным и Шумахером

Бывший гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал отношения между нынешними пилотами американской команды Никитой Мазепиным и Миком Шумахером. В сезоне-2021 Формулы-1 россиянин и немец неоднократно оставались недовольны действиями друг друга на трассе.



«Да, я видел, как они сражаются на трассе. У них самая медленная машина, они всё время едут в конце, а ехать самым последним никто не хочет. Поэтому каждый делает максимум возможного, чтобы опередить напарника. Когда ты за рулём «Макларена» сражаешься в Монце за первое-второе места, то очевидно, что ты не будешь делать ничего сумасшедшего, ведь на кону стоит очень многое. А вот если ты теряешь 19-е и 20-е места, это… Неправильно говорить, что это не так важно, потому что любой результат важен, но всё-таки очков за это не дают. Поэтому в такой ситуации ты иногда можешь попробовать те вещи, которых не делал бы, если бы боролся за серьёзные очки.



Совет Никите и Мику? Думаю, вокруг них много хороших людей, которых я очень хорошо знаю. В Спа я повидался с командой, это было здорово. Никита и Мик извлекут уроки. Формула-1 — это непросто, речь идёт не только про пилотаж, а про очень многое, помимо работы за рулём. Но я думаю, что они учатся в хорошем окружении и уже очень скоро будут хорошо выступать», — заявил Грожан в общении с болельщиками на своём канале в Twitch.

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