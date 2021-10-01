Алёшин пояснил вариант, при котором Смоляр вместо гонок может отправиться пить пиво

Руководитель молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин пояснил, что имелось в виду под вариантом продолжения карьеры пилота Александра Смоляра в виде свежего пива в Южном Бутово.
«Тут нечего особо комментировать — журналист просто использовал мою шутку из частного разговора. Видимо, для перчинки — ну это их работа, так что нормально. У меня есть такая страшилка для наших пилотов, когда результаты оставляют желать лучшего — надо лучше работать, а вариант пить пиво перед телевизором никуда не денется, он всегда остаётся.
Если серьёзно, то Саша — очень хороший гонщик и профессионал в автоспорте. И он пилот нашей программы. Конечно, он не тот человек, который выберет вариант бездельничать и пить пиво. По понятным причинам мы не можем сейчас рассказать о всех планах, которые мы готовим, но точно могу сообщить, что все они интересные! Так что вы ещё не раз услышите имя Александра Смоляра, он завоюет не одну награду, а SMP Racing продолжит его поддерживать. И один из планов мы можем раскрыть уже сейчас. В межсезонье Смоляр будет активно заниматься развитием цифровых автогонок в направлении SMP Racing Esports», — приводятся слова Алёшина в «инстаграме» SMP Racing.
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