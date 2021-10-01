Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алёшин пояснил вариант, при котором Смоляр вместо гонок может отправиться пить пиво

Алёшин пояснил вариант, при котором Смоляр вместо гонок может отправиться пить пиво
Комментарии

Руководитель молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин пояснил, что имелось в виду под вариантом продолжения карьеры пилота Александра Смоляра в виде свежего пива в Южном Бутово.

«Тут нечего особо комментировать — журналист просто использовал мою шутку из частного разговора. Видимо, для перчинки — ну это их работа, так что нормально. У меня есть такая страшилка для наших пилотов, когда результаты оставляют желать лучшего — надо лучше работать, а вариант пить пиво перед телевизором никуда не денется, он всегда остаётся.

Если серьёзно, то Саша — очень хороший гонщик и профессионал в автоспорте. И он пилот нашей программы. Конечно, он не тот человек, который выберет вариант бездельничать и пить пиво. По понятным причинам мы не можем сейчас рассказать о всех планах, которые мы готовим, но точно могу сообщить, что все они интересные! Так что вы ещё не раз услышите имя Александра Смоляра, он завоюет не одну награду, а SMP Racing продолжит его поддерживать. И один из планов мы можем раскрыть уже сейчас. В межсезонье Смоляр будет активно заниматься развитием цифровых автогонок в направлении SMP Racing Esports», — приводятся слова Алёшина в «инстаграме» SMP Racing.

Новость по теме
«Вариант А — свежее пиво в Южном Бутово». П. Алёшин прокомментировал будущее Смоляра
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021