Вильнёв: После Росберга у Хэмилтона была лёгкая жизнь, сейчас он проснулся и содрогнулся

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о борьбе за титул «Королевских гонок» нынешнего сезона, которая ведётся между бритаенский пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и голландцем Максом Ферстаппеном, представляющим «Ред Булл».
«Ферстаппен превосходит всех. Он не совершал больших ошибок. Макс всегда старался идти в атаку. А вот Льюис показал, что слабые места у него есть. И у «Мерседеса» их тоже больше, чем в «Ред Булл».
После Росберга у Льюиса была лёгкая жизнь. Может, он немного заснул, а в этом году проснулся и содрогнулся. Но так или иначе он остаётся феноменом. Обычно Хэмилтон не совершает ошибок как в Сильверстоуне, но это случается с ним, когда он имеет дело с Максом», — приводит слова Вильнёва PlanetF1 со ссылкой на Corriere della Sera.
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