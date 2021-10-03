Албон — о Расселле: должен угостить его пивом. Он мне очень помог, и я перед ним в долгу

Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон сообщил, что на его переход в «Уильямс» большую роль сыграл нынешний пилот британской команды Джордж Расселл, за что он ему крайне благодарен. В следующем сезоне Формулы-1 Расселл будет выступать за «Мерседес».



«Я не думаю, что он проводил для меня какие-либо презентации в PowerPoint, но от некоторых людей в «Уильямсе» мне стало известно, что Джордж очень сильно настаивал, чтобы это место досталось именно мне. Так что я должен угостить его пивом, это точно. Он мне очень помог, и я перед ним в долгу!» — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.



Ранее Албон заявил, что он не находился под сильным психологическим прессингом во времена выступлений в одной команде с Максом Ферстаппеном.