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Албон — о Расселле: должен угостить его пивом. Он мне очень помог, и я перед ним в долгу

Албон — о Расселле: должен угостить его пивом. Он мне очень помог, и я перед ним в долгу
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Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон сообщил, что на его переход в «Уильямс» большую роль сыграл нынешний пилот британской команды Джордж Расселл, за что он ему крайне благодарен. В следующем сезоне Формулы-1 Расселл будет выступать за «Мерседес».

«Я не думаю, что он проводил для меня какие-либо презентации в PowerPoint, но от некоторых людей в «Уильямсе» мне стало известно, что Джордж очень сильно настаивал, чтобы это место досталось именно мне. Так что я должен угостить его пивом, это точно. Он мне очень помог, и я перед ним в долгу!» — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.

Ранее Албон заявил, что он не находился под сильным психологическим прессингом во времена выступлений в одной команде с Максом Ферстаппеном.

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