Риккардо прокомментировал успехи Пиастри и вспомнил, как восхищался Уэббером

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мнением об успехах своего соотечественника Оскара Пиастри, выступающего за команду Prema Racing в Формуле-2. Пиастри уверенно возглавляет индивидуальный зачёт Формулы-2, опережая ближайшего конкурента на 36 очков.
«Я определённо горжусь успехами Пиастри, очень рад, что такие гонщики преуспевают. Для меня очень многое значило, когда я видел успехи Марка Уэббера. Когда я попал в Формулу-1, Марк всё ещё выступал – и это было очень круто. Горжусь тем, что тоже представляю Австралию», — приводит слова Риккардо пресс-служба Формулы-2.
Формула-2. Личный зачёт
1. Оскар Пиастри («Према») — 178 очков
2. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 142 очка
3. Роберт Шварцман («Према») — 135 очков
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 129 очков
5. Тео Пуршер («АРТ») — 120 очков
6. Юри Випс («Хайтек») — 102 очка
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 96 очков
8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 80 очков
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 59 очков
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков.
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