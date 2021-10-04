«Крышу отеля снесло ураганом». Сидоркова — о новых препятствиях на пути к визе США

18-летняя российская гонщица Ирина Сидоркова, выступающая в женском чемпионате W Series, рассказала о новых сложностях на пути к получению американской визы. Документ нужен гонщице, чтобы принять участие в двух этапах сезона, которые пройдут в США.



«Порой в жизни бывают сюжеты, в сравнении с которыми агент 007 отдыхает. Мое собеседование на визу США в Омане отменил тропический шторм. Из новостей вчера: «Тропический шторм «Шахин» обрушился на Ближний Восток. Улицы Омана превратились в бурные реки».



Я в порядке, только крышу в моём отеле снесло ураганом! В стране ввели особый режим и все организации закрыли. Посольство США также закрыто и все собеседования отменены. В понедельник обещают перезапись на интервью на конец недели! То есть я в Омане зависла минимум на неделю. А визу в Омане дали только на 10 дней! Через тернии к звёздам! Сижу в Омане. Буду держать вас в курсе!» — написала Сидоркова в своём «фейсбуке».

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