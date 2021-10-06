Карлос Сайнс: хочу, чтобы в 2022 году мы с Фернандо Алонсо боролись за победы и подиумы
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о выступлении испанских гонщиков в Формуле-1. Сейчас там выступают два испанских пилота — Сайнс и Фернандо Алонсо. Также Сайнс назвал фаворитов сезона-2022.
«Конечно, я бы хотел, чтобы мы с Фернандо в 2022 году боролись за подиумы и победы, а не за пятое-шестое места. Это было бы очень здорово для всех болельщиков из Испании.
Кто будет чемпионом в следующем году? Если честно, думаю, что чаще побеждать всё равно будут «Мерседес» и «Ред Булл». Они находятся на очень высоком уровне. Я бы хотел сказать, что на вершине будет «Феррари», но мы должны немного подождать. Мы должны сосредоточиться на том, что у нас есть сейчас», — приводит слова Сайнса GPblog.
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