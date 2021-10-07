В «Ред Булл» показали особую ливрею в честь прощания с «Хондой»

Команда Формулы-1 «Ред Булл» официально представила специальную ливрею, в которой она выступит на предстоящем Гран-при Турции. Фотографии и видео были опубликованы в «инстаграме» австрийского коллектива.
Если у вас не отображается фото и видео, то его можно посмотреть в «твиттере» и «инстаграме» команды «Ред Булл».
Уникальные ливреи посвящены прощанию с поставщиком силовых агрегатов «Хондой», для которого нынешний сезон станет последним в Формуле-1. Изначально особую ливрею хотели представить на домашнем для «Хонды» Гран-при Японии, но после его отмены из-за пандемии коронавируса было принято решение использовать её на этапе в Турции
Авто будут иметь преимущественно белую окраску — похожую на ту, которая была на легендарном болиде Honda RA 272, на котором американский гонщик Ричи Гинтер одержал первую победу компании в Формуле-1 на Гран-при Мексики в 1965 году.
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