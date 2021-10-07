Экипаж медицинской машины Формулы-1 заразился коронавирусом
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Международная автомобильная федерация (ФИА) заменит экипаж медицинского автомобиля на предстоящем Гран-при Турции, сообщает официальный сайт Формулы-1.
Водитель медицинской машины Алан ван дер Мерве и медицинский делегат доктор Иан Робертс сдали положительные тесты на коронавирус перед поездкой в Турцию.
За руль медицинского автомобиля на Гран-при Турции сядет Бруно Корреа, водитель медицинской машины Формулы-Е. Иана Робертса заменит медицинский делегат Формулы-Е доктор Бруно Франческини.
Пилот машины безопасности Бернд Майландер продолжит работу в обычном режиме — его тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Гран-при Турции пройдёт с 8 по 10 октября на автодроме «Истанбул-Парк».
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