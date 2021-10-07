Мазепин рассказал, как обстоит дело с возможным приездом Шумахера к нему в гости

Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин признался, что пока так и не знает, примет ли Мик Шумахер его приглашение приехать к нему в гости в Москву. Соответствующее приглашение Мазепин сделал после Гран-при Италии Формулы-1, на котором отправил болид сокомандника в разворот, но после финиша принёс свои извинения в личной беседе с Шумахером.



«Нужно уточнить, где это приглашение находится, потому что я отправил его Мику в словесном формате. Подтверждения или отказа я пока не получил, поэтому обязательно уточню», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.



Никита Мазепин занимает в настоящий момент последнее место в личном зачёте Формулы-1, в то время как Мик Шумахер идёт 19-м, опережая Роберта Кубицу.