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Мазепин рассказал, как обстоит дело с возможным приездом Шумахера к нему в гости

Мазепин рассказал, как обстоит дело с возможным приездом Шумахера к нему в гости
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Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин признался, что пока так и не знает, примет ли Мик Шумахер его приглашение приехать к нему в гости в Москву. Соответствующее приглашение Мазепин сделал после Гран-при Италии Формулы-1, на котором отправил болид сокомандника в разворот, но после финиша принёс свои извинения в личной беседе с Шумахером.

«Нужно уточнить, где это приглашение находится, потому что я отправил его Мику в словесном формате. Подтверждения или отказа я пока не получил, поэтому обязательно уточню», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Никита Мазепин занимает в настоящий момент последнее место в личном зачёте Формулы-1, в то время как Мик Шумахер идёт 19-м, опережая Роберта Кубицу.

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