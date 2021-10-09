Формула-1. Гран-при Турции. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 9 октября, на стационарной трассе «Истамбул-Парк» в Стамбуле состоится третья свободная практика тринадцатого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Турции. Начало тренировки запланировано на 12:00 по московскому времени.
После пятнадцатого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке:
Формула-1. Гран-при Турции. Онлайн-трансляция третьей практики
Комментарии
- 9 октября 2021
-
09:00
-
00:40
- 8 октября 2021
-
23:53
-
23:00
-
21:47
-
20:52
-
19:46
-
18:40
-
18:05
-
17:28
-
17:18
-
16:07
-
15:54
-
15:05
-
14:47
-
14:38
-
14:29
-
14:16
-
13:21
-
12:34
-
11:51
-
11:35
-
10:41
-
09:50
-
08:00
-
00:29
- 7 октября 2021
-
23:39
-
22:43
-
20:58
-
20:07
-
19:26
-
19:22
-
18:22
-
18:00
-
17:38
Партнерский контент