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Формула-1. Гран-при Турции. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Турции. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 9 октября, на стационарной трассе «Истамбул-Парк» в Стамбуле состоится третья свободная практика тринадцатого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Турции. Начало тренировки запланировано на 12:00 по московскому времени.

После пятнадцатого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Формула-1. Гран-при Турции. Онлайн-трансляция третьей практики

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