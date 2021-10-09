Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 9 октября, состоится квалификация 16-го этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Турции. Этап принимает стационарная трасса «Истамбул-Парк» в Стамбуле. Начало квалификации запланировано на 15:00 по московскому времени.



После 15-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Формуле-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по ссылке:



Формула-1. Гран-при Турции. Онлайн-трансляция квалификации