Формула-1. Гран-при Турции. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00
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Сегодня, 10 октября, на стационарной трассе «Истамбул-Парк» в Стамбуле состоится гонка 16-го этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Турции.
После 15-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 21-ю позицию.
Начало гонки запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:
Формула-1. Гран-при Турции — 2021. Онлайн-трансляция гонки
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