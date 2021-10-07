«Спасибо, что открыли для России Формулу-1». Петров и Мазепин поздравили Путина

Бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров и действующий пилот «Хааса» Никита Мазепин в социальных сетях поздравили с днём рождения Владимира Путина. Президенту Российской Федерации исполнилось 69 лет.
«Спасибо, что открыли для России Формулу-1. Благодаря Вам многие болельщики ещё больше полюбили Формулу-1. И я, конечно же, делал всё возможное для достижения самых высоких результатов! С днём рождения и крепкого вам здоровья и много сил!» — написал Петров в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Виталия Петрова.
Мазепин поздравил президента более кратко, выложив его фотографию в «сториз».
«С днём рождения, Владимир Владимирович», — написал Мазепин.
Фото: «Инстаграм» Никиты Мазепина
Ранее Мазепин рассказал, как обстоит дело с возможным приездом Шумахера к нему в гости.
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