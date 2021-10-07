Ферстаппен: если я не выиграю титул в нынешнем сезоне, это никак не повлияет на мою жизнь

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что его жизнь никак не изменится, если в нынешнем сезоне ему не удастся стать чемпионом Формулы-1.



«Я всегда стараюсь показывать свой максимум – моя команда делает то же самое. Если это позволит нам оказаться на первом месте по итогам сезона и выиграть титул – это станет потрясающим достижением. Ведь ради этого мы все здесь и трудимся, разве нет?



Но даже если мы финишируем вторыми, то сезон для нас, как мне кажется, всё равно получится отличным. Возможное поражение никак не повлияет на мою жизнь. Я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь – и мне кажется, что это самое главное. Мне не о чем беспокоиться», – приводит слова пилота «Ред Булл» RaceFans.