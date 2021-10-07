Ферстаппен: если я не выиграю титул в нынешнем сезоне, это никак не повлияет на мою жизнь
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что его жизнь никак не изменится, если в нынешнем сезоне ему не удастся стать чемпионом Формулы-1.
«Я всегда стараюсь показывать свой максимум – моя команда делает то же самое. Если это позволит нам оказаться на первом месте по итогам сезона и выиграть титул – это станет потрясающим достижением. Ведь ради этого мы все здесь и трудимся, разве нет?
Но даже если мы финишируем вторыми, то сезон для нас, как мне кажется, всё равно получится отличным. Возможное поражение никак не повлияет на мою жизнь. Я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь – и мне кажется, что это самое главное. Мне не о чем беспокоиться», – приводит слова пилота «Ред Булл» RaceFans.
Комментарии
- 7 октября 2021
-
22:43
-
20:58
-
20:07
-
19:26
-
19:22
-
18:22
-
18:00
-
17:38
-
17:25
-
17:09
-
16:51
-
16:04
-
14:47
-
13:55
-
13:49
-
12:34
-
11:45
-
10:51
-
09:31
-
00:21
- 6 октября 2021
-
23:51
-
22:54
-
21:42
-
20:54
-
19:49
-
19:06
-
17:56
-
16:52
-
16:03
-
14:58
-
13:36
-
11:46
-
11:02
-
10:06
-
09:20
Партнерский контент