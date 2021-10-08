В «Мерседесе» объяснили, почему поменяли Хэмилтону только мотор и именно в Турции

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, почему немецкая команда решилась пойти на штраф за использование четвёртого двигателя на болиде Льюиса Хэмилтона именно на Гран-при Турции. Также Шовлин пояснил, почему Хэмилтон получил только новый ДВС, а остальные элементы остались прежними.
«Довольно трудно определить, насколько легко обгонять. Например, в Сочи очень длинная прямая, но у нас были проблемы с недостаточной поворачиваемостью, из-за чего с обгонами приходилось сложно. А эту трассу мы посчитали хорошей возможностью. Помните Льюиса в той самой гонке GP2? Воскресенье должно получиться захватывающим!
Что касается замены только мотора, то нужен баланс в вопросе риска и надёжности. На надёжность больше всего влияет двигатель внутреннего сгорания, так что лучше выбрать штраф с потерей десяти мест, чем старт с конца. Мы довольны решением, и вероятно, что мы останемся ему верны», — приводит слова Шовлина The Race.
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