Хэмилтон рассказал о планах на квалификацию после штрафа за замену мотора

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что намеревается завоевать поул на Гран-при Турции, чтобы минимизировать потери после штрафа в виде десяти позиций на стартовой решётке.



«Мне нужно оказаться на поуле, чтобы минимизировать потери. Конечно, нужно выжать из машины всё на длинных отрезках. Я пытаюсь найти правильный баланс. Я бы сказал, работа ничем не отличается от работы в любой другой уик-энд.



Обогнать «Феррари» будет трудно. Как и «Альпин» с «Макларенами». По ходу сезона они постоянно прибавляют. Я не знаю, привозят ли они обновления, это не моя забота. Но они становятся сильнее, и это здорово. Надеюсь, что соперники будут конкурентоспособными и в следующем году», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.



Напомним, Хэмилтон потеряет десять позиций на стартовой решётке из-за замены мотора.