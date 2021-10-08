В «Феррари» не рассчитывают на подиум, несмотря на высокий темп на тренировках в Турции

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис заявил, что команда не рассчитывает завоевать подиум на Гран-при Турции, несмотря на высокий темп в пятничных тренировках Гран-при Турции.
«На данный момент мы не рассчитываем на подиум. Для нас важно продолжать работать над настройками и улучшать баланс машины в направлении чего-то, что принесёт нам ещё одну, две, три десятые с круга. Вот от чего зависит исход уик-энда. Посмотрим, что будет в субботу днём и в воскресенье утром. Прямо сейчас мы сосредоточены на поиске настроек, которые принесут нам ещё одну-две десятые на круге», — приводит слова Мекиса Sky Italia.
По итогам второй тренировки Шарль Леклер показал второй результат, Карлос Сайнс стал 12-м, однако испанца ждёт штраф за замену силовой установки, поэтому он полностью был сосредоточен на работе над гоночными настройками.
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