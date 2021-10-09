Фернандо Алонсо грозит штраф за игнорирование двойных жёлтых флагов
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо был вызван к стюардам после окончания квалификации Гран-при Турции за игнорирование двойных жёлтых флагов в начале сессии. Как сообщает FIA, Алонсо недостаточно сбросил скорость в первом сегменте квалификации.
По итогам квалификации Алонсо показал шестой результат, однако должен стартовать пятым из-за штрафа Льюиса Хэмилтона за замену мотора.
Напомним, Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Турции. Второе место по итогам заезда занял его напарник, Валттери Боттас, третий результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, его напарник Мик Шумахер показал 14-й результат.
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