Никита Мазепин: первый поворот застал меня врасплох

Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, в которой он показал последний результат.
«На большей части круга держак был достаточно хорошим для сликов, однако первый поворот застал меня врасплох. Мы поставили свежий комплект шин, но после этого я уже не понимал, как и где атаковать. Мы ждали дождь, который так и не пошёл, а моего быстрого круга оказалось недостаточно для хорошего результата», — приводит слова Никиты Мазепина пресс-служба команды.
Напарник Мазепина Мик Шумахер занял по итогам квалификации 14-е место.
Победу в квалификации одержал семикратный чемпион мира, лидер чемпионата Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», однако с поула в воскресной гонке будет стартовать его напарник Валттери Боттас, ставший вторым — Хэмилтон получил штраф в десять позиций на стартовой решётке за замену элементов силовой установки.
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