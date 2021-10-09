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Никита Мазепин: первый поворот застал меня врасплох

Никита Мазепин: первый поворот застал меня врасплох
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, в которой он показал последний результат.

«На большей части круга держак был достаточно хорошим для сликов, однако первый поворот застал меня врасплох. Мы поставили свежий комплект шин, но после этого я уже не понимал, как и где атаковать. Мы ждали дождь, который так и не пошёл, а моего быстрого круга оказалось недостаточно для хорошего результата», — приводит слова Никиты Мазепина пресс-служба команды.

Напарник Мазепина Мик Шумахер занял по итогам квалификации 14-е место.

Победу в квалификации одержал семикратный чемпион мира, лидер чемпионата Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», однако с поула в воскресной гонке будет стартовать его напарник Валттери Боттас, ставший вторым — Хэмилтон получил штраф в десять позиций на стартовой решётке за замену элементов силовой установки.

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