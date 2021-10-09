«Могли бы стать седьмыми». Расселл заявил, что допускает слишком много ошибок

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал собственную ошибку в последнем повороте на финальном круге во втором сегменте квалификации Гран-при Турции.
«Если честно, круг был невероятным. Я шёл на секунду быстрее, чем на предыдущем круге. Вероятно, попал бы в топ-5, прошёл бы в третий сегмент с запасом в полсекунды или шесть десятых, но просто всё потерял. Я просто стараюсь своего рода раздвинуть границы, но с моей стороны допускается слишком много ошибок, особенно сегодня.
Это человеческая ошибка, ведь в конечном счёте внутри машины сижу я. Да, условия были непростыми, но одинаковыми для всех. Я жду от себя большего. Мне нравятся такие условия и обычно использую возможности. В этот уик-энд наша машина не позволяет попасть в топ-10, но в таких условиях мы могли бы стать на решётке седьмыми, так что я расстроен», — приводит слова Расселла GPFans.
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