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Алонсо прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Турции

Алонсо прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Турции
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, которую он закончил на шестой позиции.

«Хороший день, я очень доволен результатом. Машина была быстра, в каждой из сессий мы выбирали правильные шины. Нам хватило скорости, чтобы пройти в третий сегмент на «медиуме», что можно назвать приятным достижением.

Мы выглядим конкурентоспособными, так что, думаю, у нас хорошие шансы завтра заработать очки. Посмотрим, сможем ли мы удержать темп соперников, которые стартуют рядом с нами. Думаю, наша стратегия будет иметь важнейшее значение, потому что мы все видели сильную деградацию шин на сухой трассе. Будем следить за прогнозом погоды и двигаться шаг за шагом», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

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