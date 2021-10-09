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Феттель объяснил лишь 11-й результат в квалификации Гран-при Турции

Феттель объяснил лишь 11-й результат в квалификации Гран-при Турции
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Турции, в которой он показал 11-й результат.

«В квалификации состояние трассы становилось всё лучше, большая часть круга была сухой, но были и влажные участки, на которых я столкнулся с проблемами. В таких условиях было сложно найти темп. Я терял время именно на этих влажных частях трассы, особенно в первом повороте. После этого было сложно вернуть потерянное время на оставшейся части круга.

Сегодня наша скорость позволяла нам рассчитывать на большее, так что я недоволен одиннадцатым результатом. То, что я стартую десятым, тем не менее даёт нам шанс побороться за очки», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.

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