Перес объяснил, почему не смог улучшить результат во второй попытке в квалификации
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал результаты квалификации Гран-при Турции, которую он закончил на седьмой позиции.
«Мы потеряли один комплект мягких шин, так что в третьем сегменте у меня был только один комплект «софта». Я проехал достаточно хороший круг на старых шинах, но на новом комплекте возникла недостаточная поворачиваемость, так что мы не смогли улучшить результат. Финальный сегмент квалификации сложился для меня не очень удачно.
Я жду возможности прибавить, подняться с шестой позиции и набрать как можно больше очков в гонке. Нам предстоит длинная гонка, будут возможны обгоны, потому что износ шин будет высоким. Нам есть за что побороться в воскресенье», — сказал Серхио Перес в эфире Ziggo Sport.
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