Даниэль Риккардо начнёт гонку Гран-при Турции с конца стартовой решётки

«Макларен» принял решение установить новую силовую установку на болид пилота Даниэля Риккардо. Об этом стало известно из соответствующего документа, размещённого на сайте Международной автомобильной федерации.



Австралиец получил четвертый двигатель внутреннего сгорания, турбину, выхлопную систему, а также модуль MGU-H, превысив лимит на сезон и, таким образом, начнёт гонку Гран-при Турции, с конца стартовой решётки.

Гонка Гран-при Турции состоится сегодня, 10 октября, на стационарной трассе «Истамбул-Парк» в Стамбуле.

Начало запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:

Формула-1. Гран-при Турции — 2021. Онлайн-трансляция гонки