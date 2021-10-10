Хэмилтон рассказал, какая ошибка не позволила ему стать третьим на Гран-при Турции

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Турции, где занял пятое место. Незадолго до финиша британец заехал на пит-стоп и сменил шины.
«Шины так «облысели», что стало неясно, сколько они вообще протянут. Постепенно я начал терять время. Оценивая ситуацию сейчас: мне нужно было либо оставаться на трассе, либо заезжать в боксы намного раньше. Когда проводишь пит-стоп за восемь кругов до финиша, ты не успеваешь пройти стадию гранулирования шин на сохнущей трассе. Я же, наоборот, вошёл в фазу скольжения и чуть не потерял ещё позиции — это немного разочаровывает.
Здорово было ехать на третьем месте, и я думал, что смогу удержать его. С учётом старта с 11-й строчки это был бы отличный результат. Пятое место — не так хорошо, но могло быть хуже», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
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