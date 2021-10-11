Вольф — о жёстких радиопереговорах Хэмилтона: у «Мерседеса» толстая кожа

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал жёсткие переговоры между Льюисом Хэмилтоном и мостиком команды во время Гран-при Турции. Напомним, ранее с заявлением по данному вопросу выступил сам Хэмилтон.



«У нас нет никаких проблем с жёсткими переговорами по радио. Конечно, мы не будем так общаться с Льюисом, потому что он пилотирует машину на скорости 320 км/ч. Всё в полном порядке. Мы поддерживаем Льюиса полностью. У «Мерседеса» толстая кожа – ведь мы осознаём разочарование гонщика по поводу ситуации. Позже Хэмилтон всё поймёт.



В целом же я считаю, мы должны поработать над коммуникацией и доверием по отношению друг к другу», — приводит слова Вольфа Autosport.

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