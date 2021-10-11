Хэмилтон ответил на обвинения, что он был разъярён действиями «Мерседеса» в Турции

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал шумиху, которая поднялась вокруг его радиопереговоров на Гран-при Турции. Напомним, британец был недоволен мостиком команды после того, как не сумел попасть на подиум из-за неудачного пит-стопа.
«С утра я увидел, что пресса немного раздула инцидент во вчерашней гонке по поводу пит-стопа. Неправильно говорить, что я был в ярости. Наша команда упорно работает, чтобы получить идеальную стратегию, но по ходу гонки порой приходится принимать быстрые решения. Вчера мы рискнули в надежде на то, что трасса высохнет, однако этого не произошло. Я хотел рискнуть и доехать до финиша, но решение остаться было моим – оно не сработало. После этого мы решили отправиться в боксы.
Мы побеждаем и проигрываем как команда. Не ждите, что я всегда буду вежливым по радио во время гонки. Мы горим эмоциями, порой это выплёскивается наружу. Это справедливо и для всех остальных пилотов. Сегодня новый день, и мы должны подняться как команда», — написал Хэмилтон в «Инстаграме».
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