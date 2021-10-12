На Гран-при США «Ред Булл» выступит в цветах «Акуры»

Австрийская команда «Ред Булл» во время Гран-при США выступит с логотипом «Акуры». Он будет присутствовать на комбинезонах гонщиков и их болидах. При этом брендинг «Хонды» также останется, но в меньшем масштабе. Об этом сообщает Racingnews365.



«Акура» – премиальный бренд концерна «Хонда», имеющий штаб-квартиры как в Японии, так и в США.

Напомним, что для «Хонды» нынешний сезон в «Королевских гонках» станет последним.

Гран-при США пройдёт с 22 по 24 октября.



В Кубке конструкторов Формулы-1 «Ред Булл» в настоящее время занимает второе место, имея в активе 397,5 очка. Лидером является «Мерседес» – 433.5 очка. Замыкает тройку лучших «Макларен» (240).



Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отметил, что на Гран-при Турции машины «быков» показали более слабый темп, чем болиды «Альфа Таури».