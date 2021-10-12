На Гран-при США «Ред Булл» выступит в цветах «Акуры»

Австрийская команда «Ред Булл» во время Гран-при США выступит с логотипом «Акуры». Он будет присутствовать на комбинезонах гонщиков и их болидах. При этом брендинг «Хонды» также останется, но в меньшем масштабе. Об этом сообщает Racingnews365.
«Акура» – премиальный бренд концерна «Хонда», имеющий штаб-квартиры как в Японии, так и в США.
Напомним, что для «Хонды» нынешний сезон в «Королевских гонках» станет последним.
Гран-при США пройдёт с 22 по 24 октября.
В Кубке конструкторов Формулы-1 «Ред Булл» в настоящее время занимает второе место, имея в активе 397,5 очка. Лидером является «Мерседес» – 433.5 очка. Замыкает тройку лучших «Макларен» (240).
Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отметил, что на Гран-при Турции машины «быков» показали более слабый темп, чем болиды «Альфа Таури».
- 12 октября 2021
-
19:04
-
17:37
-
16:57
-
16:00
-
15:21
-
14:52
-
14:47
-
14:13
-
13:56
-
13:44
-
13:30
-
13:28
-
12:57
-
11:58
-
11:46
-
11:02
-
10:59
-
09:44
-
00:41
- 11 октября 2021
-
23:27
-
22:22
-
21:18
-
20:52
-
20:32
-
18:28
-
17:37
-
17:22
-
16:50
-
15:41
-
15:26
-
15:22
-
15:03
-
14:13
-
12:53
-
11:52