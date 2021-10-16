Руководитель «Хааса» — после Гран-при Турции: вижу, что теперь мы готовы

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о выступлении команды на Гран-при Турции. По итогам квалификации этапа в Стамбуле Мик Шумахер стал 14-м, а Никита Мазепин — 20-м. В гонке Шумахер показал 19-е время, Мазепин — 20-е.
«Для меня самым большим удовольствием было видеть, как команда работает. Мы готовы к следующему году. У нас всё в порядке. Парни работали так, будто выступают вместе уже три-пять лет.
Мик был очень спокоен, его гоночный инженер также проделал большую работу, всегда оставаясь хладнокровным. Особенно, когда Аяо Комацу работал с Никитой Мазепиным, то есть главного гоночного инженера у нас не было. Это то, что сделало меня счастливым, потому что я вижу, что теперь мы готовы. Если в нашем распоряжении будет лучшая машина, гоночная команда будет готова бороться за очки», — приводит слова Штайнера Autosport.
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