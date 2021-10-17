В «Хаасе» огласили план по выбору пилотов для участия в пятничных тренировках Ф-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что хотел бы использовать на пятничных тренировочных сессиях в сезоне-2022 гонщиков академии «Феррари». Напомним, с сезона-2022 приглашение новичков на пятничные тренировки Гран-при станет обязательным для всех команд.



«На данном этапе я думаю, что в качестве молодого гонщика для пятничных тренировок мы будем рассматривать кого-нибудь из академии «Феррари». Пока у нас не было переговоров по данному вопросу, и я не знаю, кто из «Феррари» будет доступен в следующем сезоне, но прямо сейчас это наш главный вариант.



Ромен Грожан или Кевин Магнуссен в качестве резервного пилота на сезон-2022? Да, мы можем подписать на это место опытного водителя, но мы ещё не изучали детально данную возможность. Сложность в том, что машина сезона-2022 будет очень сильно отличаться от той, на которой ездили Грожан и Магнуссен», — цитирует Штайнера SoyMotor.