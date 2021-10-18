В «Макларене» рассказали, что в регламенте на сезон-2022 есть «ловушки»

Технический директор команды «Макларен» Джеймс Ки поделился мнением о регламенте Формулы-1 на следующий сезон. Функционер подчеркнул, что в регламенте осталось немало «тонких» моментов.
«Да, регламент станет жёстче, шансов на появление «серых» зон будет ещё меньше, тем сейчас. Тем не менее я считаю, что останется много тонкостей, которые можно использовать. Двойных диффузоров или других инноваций подобного масштаба ждать не стоит, однако в любом случае появятся новые идеи и новые подходы, которые мы увидим сразу после создания машин.
В правилах есть определённые ловушки. Может оказаться, что твоя база не настолько оптимизирована, как у других, и это выяснится, когда соперники покажут болид. В таком случае работа перенесётся на следующий год – по ходу сезона всё исправить не удастся» — цитирует Ки GPFans.
- 18 октября 2021
-
12:05
-
10:45
-
09:16
-
00:41
- 17 октября 2021
-
23:30
-
22:19
-
21:02
-
19:56
-
19:01
-
17:57
-
16:47
-
15:21
-
14:32
-
13:37
-
13:01
-
11:50
-
10:11
-
00:59
-
00:57
- 16 октября 2021
-
23:13
-
21:38
-
20:15
-
19:27
-
17:49
-
16:10
-
14:52
-
14:16
-
13:00
-
12:02
-
10:35
-
09:44
- 15 октября 2021
-
23:19
-
21:26
-
20:40
-
19:31