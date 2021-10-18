В «Макларене» рассказали, что в регламенте на сезон-2022 есть «ловушки»

Технический директор команды «Макларен» Джеймс Ки поделился мнением о регламенте Формулы-1 на следующий сезон. Функционер подчеркнул, что в регламенте осталось немало «тонких» моментов.

«Да, регламент станет жёстче, шансов на появление «серых» зон будет ещё меньше, тем сейчас. Тем не менее я считаю, что останется много тонкостей, которые можно использовать. Двойных диффузоров или других инноваций подобного масштаба ждать не стоит, однако в любом случае появятся новые идеи и новые подходы, которые мы увидим сразу после создания машин.

В правилах есть определённые ловушки. Может оказаться, что твоя база не настолько оптимизирована, как у других, и это выяснится, когда соперники покажут болид. В таком случае работа перенесётся на следующий год – по ходу сезона всё исправить не удастся» — цитирует Ки GPFans.