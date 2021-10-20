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Капито: Шумахер заслуживает авто для побед. Если это будет в «Уильямсе», то даже лучше

Капито: Шумахер заслуживает авто для побед. Если это будет в «Уильямсе», то даже лучше
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о пилоте американской команды «ХААС» Мике Шумахере, признавшись, что впечатлён его успехами в дебютном для него сезоне в «Формуле-1».

«Должен признать, Мик отлично справляется со своей работой. Это лишь его первый год в Формуле-1, но то, как он преодолевает вызовы, действует в команде, не может не впечатлять.

Шумахер — пилот, за которым следует следить. Думаю, он мог бы далеко пойти, выступая за «Феррари». У него большой потенциал, к тому же он силён ментально. Мик — хороший парень и действительно заслуживает того, чтобы оказаться в машине, на которой сможет побеждать. Я уверен, что это произойдет. Если это будет в «Уильямсе», то даже лучше», — сказал Капито в эфире RTL.de.

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