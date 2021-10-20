В «Астон Мартин» задумались о смене ливреи, признав её неудачной

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр высказался о ливрее команды. По словам Зафнауэра, она оказалась не такой удачной, как предполагалось изначально. Всеми виной тёмно-зелёный цвет, который смотрится не очень удачно на телевизионной картинке, а многие болельщики из-за такой раскраски не могут отличить свою любимую команду от «Мерседеса».
«Это замечательный цвет. Особенно если смотреть на авто в солнечный день. Но мне кажется, что нам следует сделать его более выразительным для телевидения, не отказываясь при этом от зелёного визуального эффекта», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.
Отмар также высказался о факторе веса.
«Мы только что приступили к рассмотрению этого вопроса. Это важная составляющая. Нам нужно, чтобы вес ливреи был как можно меньше. Сейчас поиск продолжается», — сказал руководитель «Астон Мартин».
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