Эксперты назвали команду, которая прибавила сильнее всего в сезоне-2021 Формулы-1

Журналисты Auto Motor und Sport подсчитали, какая команда Формулы-1 сделала самый большой шаг вперёд по сравнению с конкурентами в сезоне-2021. Быстрейшей машиной в пелотоне, как и прежде, обладает «Мерседес», но если год назад он в среднем опережал «Ред Булл» на 0,574 секунды на круге, то теперь разрыв сократился до всего 0,110 секунды. Таким образом, прибавка «быков» составила 0,464 секунды, но она является отнюдь не рекордной.



«Феррари» отыграла относительно «Мерседеса» 0,545 секунды, «Макларен» (перешедший на моторы «Мерседес») — 0,565. Самый большой шаг вперёд сделала «Альфа Таури», которая приблизилась к чемпионам на 0,622 секунды.



Лишь две команды в этом году проигрывают «Мерседесу» больше, чем сезон назад. Это «Астон Мартин», сильно пострадавший от изменений в техническом регламенте, и «Хаас», в принципе не развивавший болид. Тем не менее отставание британской команды увеличилось всего на семь тысячных секунды, а американской — на 46.