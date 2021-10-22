Никита Мазепин показал обновлённый дизайн шлема, с которым выступит на Гран-при США

Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин в своём «инстаграме» продемонстрировал обновлённый дизайн шлема, который был подготовлен специально к Гран-при США.

Фотографию можно посмотреть на странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».

Гран-при США пройдёт с 22 по 24 октября.



В общем зачёте пилотов «Формулы-1» Мазепин занимает последнее место. Никита пока не набрал ни одного очка. Возглавляет рейтинг голландец Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл». На его счету 262,5 балла. Немного отстаёт от него пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (256,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот немецкой команды Валттери Боттас (177).



Ранее Мазепин объяснил, почему у Хэмилтона больше шансов на чемпионство, чем у Ферстаппена.