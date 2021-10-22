Алонсо посвятил дизайн шлема пострадавшим от извержения вулкана, Боттас — Остину

Ещё три пилота показали версии дизайнов своих шлемов, в которых выступят на Гран-при США. Соответствующие фотографии в своих «инстаграмах» разместили пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо и Юки Цунода, представляющий «Альфа Таури».



Фото шлема Боттаса, дизайн которого был вдохновлён улицами Остина:

Фотографию можно посмотреть на странице Валттери Боттаса в «Инстаграме».

Фото шлема Алонсо, который выразил поддержку пострадавшим от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма:

Фотографию можно посмотреть на странице Фернандо Алонсо в «Инстаграме».

Фото шлема Цуноды:

Фотографию можно посмотреть на странице Юки Цуноды в «Инстаграме».

Ранее шлемы, в которых они выступят на Гран-при США, представили Пилот «Уильямса» Джордж Расселл, гонщик «Макларена» Ландо Норрис и российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин.