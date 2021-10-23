Ральф Шумахер: Андретти уже приобрёл 80% «Заубера»

Компания, возглавляемая чемпионом IndyCar и экс-пилотом Формулы-1 Майклом Андретти, приобрела уже 80 процентов прав на команду Ф-1 «Заубер», выступающую сейчас под брендом «Альфа Ромео». Об этом рассказал бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер.



«Это ещё официально не подтверждено, но 80% «Заубера» уже продано Андретти. Семья Раузинга больше не является акционером, хотя сам Финн Раузинг сохранил за собой 20%», — приводит слова Шумахера GrandPX.news со ссылкой на Sky.Germany.



Между тем вчера, 22 октября, издание The Race утверждало, что сделка между Андретти и «Заубером» оказалась под вопросом.



Сообщалось, что мнения инвесторов «Заубера» разделились — одна половина полностью поддерживает идею с продажей команды, а вторая считает, что через два года стоимость команды серьёзно возрастёт.

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