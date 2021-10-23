Шарль Леклер рассказал, что должна сделать «Феррари», чтобы опередить «Макларен»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о соперничестве с «Маклареном» на Гран-при США. По мнению Леклера, чтобы выйти из этой борьбы победителем, его команде нужно действовать идеально.



«Первая тренировка была очень хороша, особенно при малом расходе топлива. Вторая при том же расходе получилась не такой идеальной, но при большом расходе всё было вновь хорошо. Это важно для нас. Нам по-прежнему кое-чего недостаёт, но стоит признать, что трасса в Остине не из самых лёгких. Нам ещё нужно будет найти немного баланса между квалификацией и гонкой. Что касается соперничества с «Маклареном», то нам просто следует постараться сделать всё идеально. Тогда появится шанс обыграть их. Кроме того, нужно сохранять последовательность в работе до конца сезона», — приводит слова Леклера Crash.net.



В Кубке конструкторов «Феррари» сейчас находится на четвёртом месте, имя в активе 232,5 очка. У «Макларена», идущего третьим, 240 баллов.

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