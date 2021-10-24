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Мазепин прокомментировал постоянные снятия кругов за несоблюдение пределов трассы

Мазепин прокомментировал постоянные снятия кругов за несоблюдение пределов трассы
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин объяснил, почему он раз за разом не соблюдал границы трассы Гран-при США на третьей практике и в квалификации. В зачёт пошёл лишь последний круг россиянина, на котором он проиграл Мику Шумахеру три десятые.

«У меня проблемы с балансом в скоростных поворотах, так что мне нужно было видеть, что машина делает, когда я еду немного быстрее. А чтобы это протестировать, то вам нужно проезжать повороты на более высокой скорости. Но для меня было не трудно вернуться в нужные рамки, когда это требовалось.

Я проверял пределы возможного — ты так и делаешь, когда занимаешь десятое место в Кубке конструкторов. Ты хочешь попробовать извлечь больше, чем тебе могут дать законы физики, и добиться чуда», — приводит слова Мазепина пресс-служба американской команды.

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