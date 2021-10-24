Мазепин прокомментировал постоянные снятия кругов за несоблюдение пределов трассы

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин объяснил, почему он раз за разом не соблюдал границы трассы Гран-при США на третьей практике и в квалификации. В зачёт пошёл лишь последний круг россиянина, на котором он проиграл Мику Шумахеру три десятые.
«У меня проблемы с балансом в скоростных поворотах, так что мне нужно было видеть, что машина делает, когда я еду немного быстрее. А чтобы это протестировать, то вам нужно проезжать повороты на более высокой скорости. Но для меня было не трудно вернуться в нужные рамки, когда это требовалось.
Я проверял пределы возможного — ты так и делаешь, когда занимаешь десятое место в Кубке конструкторов. Ты хочешь попробовать извлечь больше, чем тебе могут дать законы физики, и добиться чуда», — приводит слова Мазепина пресс-служба американской команды.
- 24 октября 2021
-
02:06
-
02:00
-
01:56
-
01:50
-
01:45
-
01:39
-
01:05
-
00:28
- 23 октября 2021
-
23:38
-
22:15
-
22:04
-
21:38
-
21:01
-
19:45
-
18:34
-
17:22
-
17:00
-
16:47
-
16:28
-
14:53
-
13:40
-
12:50
-
12:18
-
11:24
-
10:46
-
10:28
-
10:23
-
10:12
-
10:07
-
10:02
-
09:56
-
09:49
-
00:01
- 22 октября 2021
-
23:53
-
23:06