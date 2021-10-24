«Это был глупый и ненужный момент». Феттель раскритиковал действия Мазепина
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Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал свой гоночный эпизод с Никитой Мазепиным в квалификации Гран-при США. Напомним, российский пилот «Хааса» помешал Себастьяну на старте его быстрого круга, вынудив сбросить скорость. В ходе инцидента Феттель грубо высказался в адрес Мазепина по радиосвязи.
«Он обогнал меня перед тем, как мы оба начали быстрые круги. Затем он испортил свой круг и зачем-то остался на траектории. Честно говоря, это был крайне глупый и ненужный момент.
В итоге мне удалось пройти дальше, зато я потратил два комплекта шин, хотя мог обойтись и одним. Кто-то скажет, что это не имеет большого значения, но, когда борьба складывается напряжённо, такие вещи становятся важными», — цитирует Феттеля Motorsport-Total.
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