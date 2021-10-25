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Хорнер: не думал, что Ферстаппен выстоит. У Хэмилтона шины были свежее на восемь кругов

Хорнер: не думал, что Ферстаппен выстоит. У Хэмилтона шины были свежее на восемь кругов
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Глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу Макса Ферстаппена на Гран-при США. Функционер отметил, что не был уверен в успехе выбранной стратегии.

«Я действительно не думал, что Макс выстоит. У Хэмилтона шины были свежее на восемь кругов, а первый комплект харда у Макса был стёрт до ободов. Но в итоге сработало то, что Ферстаппен бережно относился к шинам, сохраняя их последние пять кругов.

Вы знаете, как хорош Льюис на последних кругах и как быстро он сокращал отставание. Проиграть такую гонку на финише было бы очень больно. Макс отлично держался и проделал классную работу. Команда тоже отработала очень умно», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Гран-при США. Итоговая классификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 1,333
3. Серхио Перес («Ред Булл») + 42,233
4. Шарль Леклер («Феррари») + 52,246
5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.16,854
6. Валттери Боттас («Мерседес») + 1.20,128
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545
8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24, 395
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход
19. Эстебан Окон («Альпин») — сход
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.

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