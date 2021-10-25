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«Это было ужасно». Серхио Перес рассказал о расстройстве желудка перед Гран-при США

«Это было ужасно». Серхио Перес рассказал о расстройстве желудка перед Гран-при США
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, почему гонка Гран-при США стала одной из самых сложных в его карьере. Гонщик отметил, что утреннее расстройство желудка повлияло на его физическое состояние.

«Это было ужасно. Утром перед гонкой у меня было сильное расстройство желудка. Я выпил много воды перед тем, как садиться в болид, но в гонке находился без жидкости с первого круга. Было очень сложно, особенно последние 30-40 кругов.

Тем не менее, мы выступили хорошо, дали себе отличный импульс перед Мексикой. Конечно, мне жаль, что я не смог угнаться за Хэмилтоном и Ферстаппеном. В США у меня были физические проблемы, но с нетерпением жду Мексики. Там у нас должна быть ещё одна хорошая гонка», — приводит слова Переса Motorsport Week.

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