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Йос Ферстаппен: мой сын — один из самых лучших пилотов. Он не просто гоняет круг за кругом

Йос Ферстаппен: мой сын — один из самых лучших пилотов. Он не просто гоняет круг за кругом
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Йос Ферстаппен, экс-пилот Формулы-1 и отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал победу своего сына на Гран-при США.

«Макс всегда сохраняет хладнокровие и знает, как поставить шины в правильное окно. В этом его сила — Макс не просто гоняет круг за кругом, он смотрит далеко вперёд. Мой сын — один из самых лучших пилотов.

Во время гонки я чувствовал себя не так весело. Я убегал во время просмотра раз десять. Но если есть кто-то, в кого я верю, то это Макс», — приводит слова Йоса Ферстаппена GrandPX.

Гран-при США. Итоговая классификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 1,333
3. Серхио Перес («Ред Булл») + 42,233
4. Шарль Леклер («Феррари») + 52,246
5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.16,854
6. Валттери Боттас («Мерседес») + 1.20,128
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545
8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24, 395
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход
19. Эстебан Окон («Альпин») — сход
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.

Ферстаппен не вошёл даже в топ-3, Райкконен всё испортил. Оценки за Гран-при США Ферстаппен не вошёл даже в топ-3, Райкконен всё испортил. Оценки за Гран-при США
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