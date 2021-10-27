Вандорн может стать конкурентом Хюлькенберга в борьбе за место в IndyCar

Бывший гонщик Формулы-1 Стоффель Вандорн, ныне выступающий в Формуле-Е, в ближайшее время проведёт тестовые заезды в дочерней команде «Макларен» Arrow McLaren SP, выступающей в североамериканской серии гонок IndyCar. Об этом сообщает Racer.
Вчера, 26 октября, аналогичный шаг в карьере сделал другой бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг. Несмотря на то что на первых же тестовых заездах он показал худший результат, босс «Арроу Макларен» Тейлор Кил высоко оценил его уровень вождения.
Ранее в «Макларене» заявили о намерении расширить своё представительство в IndyCar начиная с 2022 года до трёх машин. По словам Кила, Вандорн, как и Хюлькенберг, имеют шансы на соответствующее место в команде.
В Формуле-1 Вандорн выступал за «Макларен» с 2016 по 2018 год. За это время бельгиец набрал 26 очков. В данный момент гонщик выступает в Формуле-Е за «Мерседес».
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