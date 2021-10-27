Источник: Майкл Андретти отказался от покупки «Заубера»

Переговоры о приобретении компанией, возглавляемой чемпионом IndyCar и экс-пилотом Формулы-1 Майклом Андретти, команды Ф-1 «Заубер», которая сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео» не увенчались успехом, сообщает The Race. По информации источника, причиной отказа Андретти от покупки команды стало то, что стороны не смогли договориться о финансовых условиях сделки.



Ранее сообщалось, что сделка Андретти и владельцев команды оказалась под вопросом, поскольку мнения инвесторов «Заубера» разделились — одна половина полностью поддерживает идею с продажей команды, а вторая считает, что через два года стоимость команды серьёзно возрастёт, учитывая потолок расходов и изменение технического регламента, что должно серьёзно оздоровить финансовый климат коллектива. Предполагалось, что Андретти должен посетить Гран-при США ради этих переговоров, однако встреча Андретти с представителями «Заубера» была отложена на неопределённое время.



До этого в прессе фигурировала информация, что представители Андретти близки к тому, чтобы получить контрольный пакет акций «Заубера» в размере 80%. Сумма сделки должна была составить € 350 млн. В настоящий момент «Заубером» владеет фирма Longbow Finance.

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