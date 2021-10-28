Тото Вольф: у меня нет альтернативы системе моторных штрафов. Она неплохо работает

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о системе штрафов за перерасход моторов. Функционер отметил, что он не видит альтернативы нынешним правилам.
«Я считаю, что нынешняя система штрафов работает неплохо. Главная цель – избежать создания силовых установок, которые способны работать на пике только пару гонок. Если поменять регламент – к примеру, не давать штрафы пилотам, но отнимать очки в Кубке конструкторов, – то в борьбе за личный чемпионат гонщиков просто закидают новыми моторами.
Конечно, если появится хорошая альтернатива, стоит её рассмотреть. Нынешняя система непонятна новым болельщикам: почему пилот оказывается в конце решетки без личной вины, получая штраф в пять или десять позиций? Это не очень хорошо. Но у меня нет альтернативы», – цитирует Вольфа Motorsport.
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