Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф: у меня нет альтернативы системе моторных штрафов. Она неплохо работает

Тото Вольф: у меня нет альтернативы системе моторных штрафов. Она неплохо работает
Комментарии

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о системе штрафов за перерасход моторов. Функционер отметил, что он не видит альтернативы нынешним правилам.

«Я считаю, что нынешняя система штрафов работает неплохо. Главная цель – избежать создания силовых установок, которые способны работать на пике только пару гонок. Если поменять регламент – к примеру, не давать штрафы пилотам, но отнимать очки в Кубке конструкторов, – то в борьбе за личный чемпионат гонщиков просто закидают новыми моторами.

Конечно, если появится хорошая альтернатива, стоит её рассмотреть. Нынешняя система непонятна новым болельщикам: почему пилот оказывается в конце решетки без личной вины, получая штраф в пять или десять позиций? Это не очень хорошо. Но у меня нет альтернативы», – цитирует Вольфа Motorsport.

Новость по теме
Брандл: возможно, Хэмилтону придётся снова заменить двигатель и получить штраф
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021