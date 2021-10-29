Комментатор оценил возможный переход Квята в NASCAR

Российский комментатор Владимир Башмаков дал комментарий по поводу возможного перехода Даниила Квята в NASCAR.

«NASCAR — это популярный вид спорта. Уровень его освещения можно сравнить только с Ф1. Ни к одной другой серии в мире больше нет такого внимания, как к Ф-1 и Кубку NASCAR. Просто посмотрите, скажем, сколько новостей в неделю выходит по этим категориям и по другим. Так что это хорошая медиаотдача. Стать первым русским в высшей лиге – значит, войти в историю.



NASCAR — это серьёзная вещь: крупные команды, насыщенный сезон, большое разнообразие трасс. И это не чемпионат одной гонки. Потому что, как бы я ни любил IndyCar и WEC, но по сути это чемпионаты одной гонки.



Ну и, конечно, плотная борьба, шансы сразу 10-15 пилотов на победу. Тут высокая конкуренция, но и нет доминирующих команд, по крайней мере, в понимании Формулы-1.

Самый оптимистичный опыт был у Монтойи и Альмендингера. Сейчас на следующий год в Кубке мест почти не осталось. Поэтому можно провести сезон во втором дивизионе и пикапах, периодически стартуя на чём-то в Кубке. Можно было бы это сделать и быстрее, если бы Даниил поехал где-то в начале осени.

Обклеить машину на сезон в NASCAR Cup Series стоит примерно $ 35 млн. Сумма немалая. Но у таких крупных команд, как Stewart Haas Racing, проблем с поиском спонсоров обычно нет. Я не думаю, что Дане нужно будет нести свои деньги. К тому же у SHR есть как минимум своя компания», — приводит слова Башмакова Autosport.