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Бинотто отреагировал на просьбу «Ред Булл» изучить заднюю подвеску «Мерседеса»

Бинотто отреагировал на просьбу «Ред Булл» изучить заднюю подвеску «Мерседеса»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто дал комментарий по поводу просьбы «Ред Булл» к ФИА изучить заднюю подвеску «Мерседеса», позволяющую автомобилю опускаться на прямых и тем самым повышать максимальную скорость.

«Честно говоря, меня не слишком интересует эта дискуссия. Я не особо слежу за ними, но слышал об этом. Не вижу в этом ничего плохого или незаконного. Не удивлён тем, как вела себя машина», — приводит слова Бинотто Formula Rapida.

Cхожие системы используют сразу семь других команд Формулы-1, причём у некоторых из них задняя подвеска работает даже радикальнее, чем у «Мерседеса». В частности, наличие схожей системы признали в «Феррари». В самом же «Мерседесе» отметили, что используют подобную систему не первый год и что они не модифицировали заднюю ось, начиная со старта сезона-2020.

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Источник: «Ред Булл» просил ФИА изучить заднюю подвеску «Мерседеса»
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