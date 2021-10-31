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Даниил Квят прибыл на этап NASCAR, чтобы оценить варианты продолжения карьеры

Даниил Квят прибыл на этап NASCAR, чтобы оценить варианты продолжения карьеры
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Российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят прибыл на этап чемпионата NASCAR в Мартинсвилле. Как ранее рассказал руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер, российский гонщик хочет рассмотреть новые варианты продолжения карьеры.

Фотографию с Квятом опубликовала команда Stewart Haas Racing, совладельцем которой является Джин Хаас, также владеющий коллективом «Хаас» в Формуле-1.

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды Stewart Haas Racing.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

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